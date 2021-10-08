HMD Global представила Nokia T20 – свой первый многофункциональный планшет

8 октября 2021, 14:15

Компания HMD Global представила свой первый мощный и многофункциональный планшет Nokia T20 – традиционное высокое качество телефонов Nokia теперь на большом 2К-экране с диагональю 10,4”.



Nokia T20 знаменует собой появление совершенно новой Т-серии. Планшет поражает своим ёмким аккумулятором, ярким 2К-экраном, гарантируя 3 года ежемесячных апдейтов системы безопасности и 2 года регулярных обновлений операционной системы.

Как и в случае с телефонами Nokia, безопасность и программное обеспечение остаются нашими основополагающими принципами. Планшет Nokia T20 гарантирует 2 года регулярных обновлений операционной системы Android™, а также 3 года ежемесячных апдейтов системы безопасности для надежной защиты устройства. Также Nokia T20 порадует интегрированной библиотекой контента для детей Google Kids Space — это специальное детское приложение, где собраны различные программы, книги и видео для развития детского творчества и любознательности. Google Kids Space работает параллельно с учетной записью Google вашего ребенка, управлять которой родители могут с помощью средств родительского контроля Family Link .



Новый Nokia T20 выполнен в лаконичном скандинавском дизайне, присущем всем смартфонам Nokia, где каждая деталь продумана до мелочей с учетом удобства пользования. Прочная конструкция корпуса из брашированного матированного алюминия и прочное 3D-обрамление экрана обеспечивают надежность и долговечность устройства.



Работайте, учитесь и развлекайтесь еще дольше благодаря мощному аккумулятору

Выполняйте необходимые задачи, не беспокоясь о подзарядке — заряда батареи достаточно для работы и развлечений. Мощного аккумулятора Nokia T20 ёмкостью 8200 мАч хватает на 15 часов веб-серфинга , 7 часов онлайн-общения или 10 часов просмотра любимых фильмов в кругу семьи. Планшет также оснащен функцией быстрой зарядки 15 Вт.





Смотрите ли вы передачу или устанавливаете личный рекорд в игре, яркий 2К-дисплей Nokia T20 с диагональю 10,4” гарантирует, что ни одна деталь не останется незамеченной. А с учетом постоянного роста популярности видеозвонков , Nokia T20 идеально подойдет для проведения важных деловых встреч. Кроме того, планшет оснащен технологией Low Blue Light, которая защищает от воздействия синего света и предотвращает утомление глаз при длительной работе с экраном.



Благодаря стереодинамикам с технологией OZO Playback вы сможете услышать каждый звуковой нюанс любимых композиций и насладиться действительно захватывающим звуком. А двойной микрофон гарантирует, что вас услышат даже в самой шумной обстановке.



В современном мире большое количество пользователей отдаёт предпочтение более компактным гаджетам, поэтому серия наушников Nokia Micro Earbuds — это идеальное решение. Уникальная технология сквозной подзарядки позволяет сделать наушники максимально миниатюрными, с надежной фиксацией, и работой более 9 часов на одном заряде. Компактность дополняется сверхтонким зарядным кейсом, который обеспечивает дополнительные 18 часов прослушивания без снижения качества звука.