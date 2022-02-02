В Украине стартовали продажи Nokia T20

2 февраля 2022, 11:15

Компания HMD Global, дом для телефонов Nokia, объявляет старт продаж в Украине своего первого многофункционального планшета Nokia T20, который оснащен мощным аккумулятором и большим экраном 2К с диагональю 10,4”.



Работайте, учитесь и развлекайтесь дольше благодаря премиальному скандинавскому качеству, двум годам регулярных обновлений операционной системы и трём годам апдейтов системы безопасности.

Главные технические характеристики Nokia T20:

- работает на ОС Android 11 с двумя годами обновлений операционной системы

- надежная защита данных благодаря функции распознавания лица и регулярным апдейтам системы безопасности в течение 3 лет

- большой, яркий экран с разрешением 2K и диагональю 10.4”

- мощный аккумулятор 8200 мАч с функцией быстрой зарядки 15 Вт

- двойной микрофон и качественные стереодинамики с интегрированной аудиотехнологией OZO Playback Panorama

- процессор — T610 2A75 1,8 ГГц + 6A55 1,8 ГГц

- внутренняя память — 32 ГБ, оперативная память — 3 ГБ, есть слот для карты MicroSD

- основная камера на 8 МП с автофокусом и LED-вспышкой; фронтальная камера — 5 МП

- технология Low Blue Light, которая защищает от воздействия синего света и предотвращает утомление глаз при длительной работе с экраном

- библиотека контента для детей Google Kids Space.

Когда речь идет о рабочих идеях и персональных данных, сложно переоценить важность их надежной сохранности. Nokia T20 2 года будет гарантированно получать апгрейды операционной системы и обновления системы безопасности в течение 3-х лет. А благодаря интегрированной функции распознавания лица ваша информация всегда будет оставаться под надежной защитой.



Nokia T20 порадует интегрированной библиотекой контента для детей Google Kids Space — это специальное детское приложение, где собраны различные программы, книги и видео для развития детского творчества и любознательности. Google Kids Space работает параллельно с учетной записью Google вашего ребенка, управлять которой родители могут с помощью функции родительского контроля Family Link .



Как и все устройства Nokia, планшет Nokia T20 выполнен в изящном скандинавском дизайне. А прочная конструкция корпуса из брашированного матированного алюминия и прочное 3D-обрамление экрана обеспечивают надежность и долговечность устройства.



Заряда Nokia T20 вам хватит и для работы, и для развлечений. Мощный аккумулятор планшета емкостью 8200 мАч гарантирует 15 часов работы в режиме веб-просмотра , 7 часов онлайн-общения или 10 часов просмотра любимых фильмов с близкими. Nokia T20 также оснащен функцией быстрой зарядки.



Владельцам Nokia Т20 популярный интернет-сервис Spotify гарантирует доступ к 70 миллионам треков и 2,9 миллионам подкастов. Детальнее о партнерстве Spotify.



Nokia T20 можно приобрести в Украине в конфигурации с 3/32 ГБ по рекомендованной розничной цене 5899 ₴. Цвет: Голубой океан.