В Украине стартовали продажи Nokia 1.3

14 апреля 2020, 14:15

HMD Global, дом для телефонов Nokia, сегодня объявляет о старте продаж Nokia 1.3 – смартфона, который соединил в себе современные технологии, приятную цену и гарантированно получит ежемесячные апдейты безопасности на протяжении трех лет и обновления системы – два года, таким образом, со временем он не утратит своей актуальности.

Рекомендованная розничная стоимость модели составляет 1 999 грн.

Вместе с Nokia 1.3 вы получаете:

• Большой 5,71’’ дисплей HD+ с аккуратным вырезом для селфи-камеры.

• Улучшенную яркость экрана в 400 нит для удобного просмотра контента даже при прямом солнечном освещении.

• Две камеры на 5 и 8 Мп, а также предустановленные программы Camera Go и Gallery Go.

• Емкий аккумулятор 3000 мА/ч, которого хватит до 15 часов в режиме разговоров и до 28 дней работы в режиме ожидания.

• Поддержку биометрического распознавания лица: с функцией FaceUnlock ваши личные данные будут под защитой.

• Специальную кнопку вызова Google Ассистента.

• 3D-нанотекстурированную заднюю панель, которая обеспечивает стильное и одновременно прочное покрытие.



Из отличительных особенностей, которые порадуют фотолюбителей, можно выделить предустановленные приложения Camera Go и Gallery Go для удобной навигации и редактирования изображений, а также интеллектуальные технологии слития экспозиций при съемке в условиях слабого освещения.

Приложение Camera Go рассчитано на людей, которые впервые пользуются смартфоном, и потому получило простые и понятные функции для каждого. Также программа сама отслеживает, сколько свободного места для хранения фото и видео осталось на телефоне, и предлагает пользователю варианты очистки данных. Из дополнительных бонусов — портретный режим для создания эффекта размытия фона.

Для организации фотографий и мультимедиа предусмотрено приложение Gallery Go, разработанное компанией Google. Оно позволяет не только сортировать и перемещать фотографии по папкам и категориям, а также автоматически корректировать снимки благодаря встроенным инструментам «умного» редактирования.

Еще одно приложение, которое предлагается в Nokia 1.3, — Google Lens Go. Достаточно навести камеру на непонятный текст, отсканировать его, и он будет переведен с разных языков на ваш или прочитан вслух.



Nokia 1.3 уже доступен в Украине в модификации 1/16 ГБ по рекомендованной розничной цене 1 999 грн. На локальном рынке смартфоны уже можно купить в цветах аквамарин и графит, поступление песочного цвета ожидается позже.