В Украине стартовали продажи Nokia 5.3 — смартфона с квадрокамерой

18 мая 2020, 15:15

HMD Global, дом для телефонов Nokia, сегодня анонсировала старт продаж смартфона Nokia 5.3 на локальном рынке.

Телефон получил модуль с четырьмя камерами и процессор Qualcomm Snapdragon 665, а также емкий аккумулятор, который работает до 2 дней на 1 заряде. Рекомендованная розничная стоимость модели составляет 4 999 грн.

Вместе с Nokia 5.3 вы получаете:

• Самый большой в линейке 6.55’’ дисплей HD+ для глубокого погружения во время просмотра любого контента

• Четыре камеры на 13 и 5 Мп, а также специальный сенсор ToF на 2 Мп и 2 Мп для макросъемки и фиксации каждой детали

• Ультраширокоугольный объектив на 118о

• Емкий аккумулятор 4000 мА/г и функцию «Адаптивная батарея» на базе искусственного интеллекта, которая помогает продлить работу смартфона на одном заряде

• Изящное переднее 2D-стекло и стойкую к царапинам композитную заднюю панель для дополнительной прочности

• Мощный процессор Qualcomm Snapdragon 665

• Отдельную кнопку вызова помощника Google Ассистента

• «Чистое» программное обеспечение на базе Android 10 с налаженным интерфейсом, отсутствием лишних приложений и гарантированными апдейтами ОС – 2 года и системы безопасности в течение 3 лет.

• Оптимальное соотношение между ценой и качеством

• Скандинавский дизайн в трех цветах: аквамарин, песочный и графит.



Отличительной особенностью смартфона Nokia 5.3 является универсальный модуль с четырьмя камерами и интеллектуальные режимы съемки, которые позволят увидеть все вокруг под новым углом и захватить мельчайшие детали. Например, ультраширокоугольная камера на 118о поможет зафиксировать крупные планы и панорамы, а макрообъектив и специальный сенсор ToF способен украсить природные черты лица.

Также благодаря специальной функции «Ночной режим» пользователи могут поймать идеальный кадр и создавать фотографии даже в условиях низкого освещения. А портретный режим для создания эффекта боке позволит оттачивать свои навыки фотографии и достигать профессионального качества изображений.



Nokia 5.3 уже доступен в Украине в модификации 4/64 Гб по рекомендованной розничной цене 4 999 грн. На локальном рынке смартфон уже можно купить в графитовом цвете, аквамарин и песочный поступят в продажу позже.