HMD Global анонсирует новый смартфон Nokia 1.4

8 февраля 2021, 16:15

Компания HMD Global, дом для телефонов Nokia, представляет новый смартфон первой серии – Nokia 1.4.

Отличительная особенность новинки — большой безрамочный экран HD+ диагональю 6.51”, разблокировка отпечатком пальцев и долговечный корпус с нескользким покрытием. Этот смартфон отлично подходит для всей семьи и его можно с легкостью доверить детям.



Nokia 1.4 отлично подходит для родителей и детей, которым нужно быть всегда на связи и успевать все задуманное. Благодаря разработанному Google приложению Camera Go с технологиями на базе искусственного интеллекта и камере для макросъемки фотографии получаются более четкими, как дома, так и на улице. Долговечный корпус, два дня на одном заряде батареи1 и сердце устройства — процессор, созданный лидером отрасли — компанией Qualcomm».

Безрамочный экран HD+ диагональю 6.51” создан для учебы, развлечений, просмотра фильмов и общения с помощью видеозвонков. Долговечный корпус с нескользким покрытием рассчитан на активное использование. Смартфон можно с легкостью доверить ребенку — его одинаково удобно держать в руках и взрослым, и детям.Двойная основная камера со вспышкой — сенсор 8 МП с автофокусом и сенсор для макросъемки 2 МП, а также селфи-камера 5 МП делают четкие фотографии в условиях с разным освещением. Вам не придется волноваться о настройках — в приложении Camera Go предусмотрены режимы «Портрет» и «Ночь». Встроенная камера для макросъемки поможет запечатлеть мир в мельчайших деталях. Проводите время всей семьей — снимайте мир вокруг вас и делитесь эмоциями.Процессор Qualcomm Snapdragon 215 вместе с встроенной батареей емкостью 4000 мА/ч, которая держит заряд до двух дней,1 — пользуйтесь смартфоном с удовольствием.

Вы можете быть уверены в том, что ваши дети не получат доступ к ненужному контенту — функция родительского контроля позволяет установить ограничения на скачивание приложений из магазина Google Play.

В Nokia 1.4 предустановлена операционная система Android 10 (версия Go) с улучшенными настройками безопасности — больше свободной памяти и производительности. Смартфон не потеряет актуальности со временем и получит обновление до Android 11 и 12 (версии Go). Вы будете три года получать обновления для системы безопасности и два года — обновления операционной системы.



Смартфон Nokia 1.4 появится в продаже в Украине в марте (модификация 2/32 ГБ, серый цвет). Синий цвет будет доступен на рынке позже.

Ориентировочная розничная цена – 2 999 грн.