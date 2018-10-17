Официальный анонс смартфона Nokia X7

17 октября 2018, 15:07

Финская HMD Global объявила об анонсе своего нового смартфона – Nokia X7.



Новинка позиционируется в среднем ценовом дивизионе, и работает под управлением Android 8.1 Oreo.

В качестве аппаратной платформы «под капотом» 8-ядерный Snapdragon 710, тактовая частота которого до 2,2 ГГц. Графика в этой «связке» - Adreno 616, объем оперативной памяти – 4/6 ГБ. Объем встроенной – 64/128 ГБ. Возможность расширения последней предусмотрена.Диагональ дисплея – 6,18 дюймов, а его разрешение – Full HD+. Экран получил вырез в верхней части, куда установлена 20 Мп фронтальная камера. Основная камера получилась двойной – модули 12Мп+13Мп.Касательно беспроводных модулей и интерфейсов, речь о Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5, приёмнике GPS/ГЛОНАСС, порте USB Type-C и пр.Емкость аккумулятора – 3500 мАч.В продаже новинка появится по цене от $250 до $360 – в зависимости от объема оперативной и встроенной памяти.