Состоялся официальный анонс смартфона Oppo A3

2 мая 2018, 12:15

Компания Oppo «отметилась» анонсом своего нового смартфона – А3.



Новинка позиционируется в среднем ценовом дивизионе, и обладает модным нынче безрамочным дизайном, который дополнен вырезом экрана в стиле iPhone X.

Для дисплея отведено 88% всей передней поверхности.



Диагональ – 6,23 дюйма, а его разрешение – Full HD+, соотношение сторон 19:9.



В качестве аппаратной платформы «под капотом» 8-ядерный MediaTek Helio P60. Объем оперативной памяти – 4 ГБ, а встроенной пользовательской – 128 ГБ. Последнюю можно расширить за счет карт microSD до 256 ГБ.

Основная камера – 16Мп, фронтальная – 8Мп.



Отдельно отмечена поддержка разблокировки по лицу пользователя.



Емкость аккумулятора – 3400 мАч.



Касательно беспроводных модулей и интерфейсов, известно о 4G VoLTE, Wi-Fi (802.11 ac), Bluetooth 4.2, GPS.



Работает аппарат под управлением Android 8.1, поверх которой предусмотрена программная оболочка ColorOS 5.0.

В продаже новинка появится с ценником в $332, и будет доступна в черном, розовом, а также серебристом цветовых решениях корпуса.