Oppo представила свой новый селфи-смартфон F7

Китайская компания Oppo «отметилась» анонсом своего нового смартфона – F7.
Новинка обладает модным нынче безрамочным дизайном с вырезом в стиле iPhone X. Дисплей, согласно официальным данным, занимает 88% передней панели.
Новинка укомплектована 25Мп фронтальной камерой, дополненной функцией Beauty 2.0, созданной на базе искусственного интеллекта для улучшения портретов, а, кроме того, распознавания лица при разблокировке.
В основе – 8-ядерный MediaTek Helio P60. Объем оперативной памяти 4/6 ГБ оперативной памяти, а встроенной пользовательской – 64/128 ГБ. Для последней предусмотрена возможность расширения за счет карт microSD, максимальным объемом до 256 ГБ.
Емкость аккумулятора – 3400 мАч.
Диагональ дисплея – 6,23 дюйма, а его разрешение – Full HD, соотношение сторон – 19:9.
Основная камера – 16Мп.
Отдельно обозначен сканер отпечатков пальцев, который в этом терминале расположен на тыльной стороне корпуса.
Касательно беспроводных модулей и интерфейсов, отмечаются 4G VoLTE, Wi-Fi (802.11 ac), Bluetooth 4.2, GPS.
Работает терминал под управлением Android 8.1.
В продаже новинка появится в красном варианте расцветки корпуса, а также черном и серебристом. Стоимость - $339 за версию с 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ ПЗУ и $416 за модификацию 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ ПЗУ. Точная дата релиза пока не называется.