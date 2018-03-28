Oppo представила свой новый селфи-смартфон F7

28 марта 2018, 10:45

Китайская компания Oppo «отметилась» анонсом своего нового смартфона – F7.



Новинка обладает модным нынче безрамочным дизайном с вырезом в стиле iPhone X. Дисплей, согласно официальным данным, занимает 88% передней панели.



Новинка укомплектована 25Мп фронтальной камерой, дополненной функцией Beauty 2.0, созданной на базе искусственного интеллекта для улучшения портретов, а, кроме того, распознавания лица при разблокировке.

В основе – 8-ядерный MediaTek Helio P60. Объем оперативной памяти 4/6 ГБ оперативной памяти, а встроенной пользовательской – 64/128 ГБ. Для последней предусмотрена возможность расширения за счет карт microSD, максимальным объемом до 256 ГБ.



Емкость аккумулятора – 3400 мАч.



Диагональ дисплея – 6,23 дюйма, а его разрешение – Full HD, соотношение сторон – 19:9.



Основная камера – 16Мп.



Отдельно обозначен сканер отпечатков пальцев, который в этом терминале расположен на тыльной стороне корпуса.



Касательно беспроводных модулей и интерфейсов, отмечаются 4G VoLTE, Wi-Fi (802.11 ac), Bluetooth 4.2, GPS.



Работает терминал под управлением Android 8.1.

В продаже новинка появится в красном варианте расцветки корпуса, а также черном и серебристом. Стоимость - $339 за версию с 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ ПЗУ и $416 за модификацию 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ ПЗУ. Точная дата релиза пока не называется.