Oppo A71 – 8-ядерный смартфон с 13Мп камерой за $200

6 сентября 2017, 11:15

Китайская компания Oppo «отметилась» анонсом своего нового недорогого смартфона – А71.



Новинка получила металлический корпус.

В основе – 8-ядерный Mediatek MT6750, тактовая частота которого 1,5 ГГц + 3 ГБ оперативной памяти и 16 ГБ встроенной.Диагональ дисплея – 5,2 дюйма, а его разрешение – HD.Основная камера терминала – 13Мп; фронтальная – 5Мп.Емкость аккумулятора – 3000 мАч.Отдельно отмечена поддержка режима dual-SIM, а также LTE, Wi-Fi (802.11 b/g/n) и Bluetooth 4.0.Работает аппарат под управлением Android 7.1 с оболочкой Color OS 3.1.В продаже новинка появится с ориентировочным ценником - $200. Точная дата релиза пока не обозначена.