Состоялся официальный анонс смартфона Oppo A71 (2018)

2 февраля 2018, 11:45

Компания Oppo представила обновленную версию смартфона Oppo A71 этого года выпуска.



Новинка получила металлический корпус, и оказалась без сканера отпечатков пальцев.

В техническом плане аппарат фактически не претерпел изменений. Вместо MediaTek MT6750 у предшественника, здесь теперь Snapdragon 450, а вместо 3ГБ оперативной памяти и оригинальной версии терминала, обновленная почему-то получила только 2 ГБ.Диагональ дисплея – 5,2 дюйма, а его разрешение HD.Основная камера – 13Мп, а фронтальная – 5Мп.Объем встроенной пользовательской памяти – 16 ГБ. Расширение за счет карт microSD здесь также предусмотрено.Емкость аккумулятора – 3000 мАч. Отмечена поддержка режима dual-SIM.Касательно беспроводных модулей и интерфейсов, речь идет о , Wi-Fi (802.11 b/g/n), Bluetooth 4.2 и GPS.«Новинка» уже доступна на Тайване и в Пакистане. Стоимость - $179.