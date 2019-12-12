Подробности о мощном смартфоне Samsung Galaxy A71

12 декабря 2019, 13:15

Южнокорейская Samsung объявила об анонсе своего нового мощного смартфона - Galaxy A71.



Новинка получила Android 10 «из коробки» + фирменную оболочку One UI 2.0.

Диагональ дисплея – 6,7 дюйма, а его разрешение 2400х1080 точек. В верхней части экран вывод фронтальной 32Мп камеры. В область дисплея также интегрирован сканер отпечатков пальцев.Основная камера – четверная. Здесь ключевой 64 Мп модуль. Еще есть 5Мп модуль, 12 Мп и еще один 5Мп. Последний реализован для макросъемки.В качестве аппаратной платформы «под капотом» Snapdragon 730 на 8 ядер + Adreno 618. Объем оперативной памяти 6 либо 8 ГБ, а встроенной пользовательской – 128 ГБ.Касательно беспроводных модулей и интерфейсов, «на борту» Wi-Fi 802.11ac (2,4/5 ГГц) и Bluetooth 5, GPS/ГЛОНАСС, USB Type-C и пр.Емкость аккумулятора – 4000 мАч.