Мощный A71 VS милый A01: выбираем Samsung Galaxy на 8 марта

28 февраля 2020, 11:45

Один из самых желанных подарков женщины – новый смартфон. А поскольку бюджет на праздники бывает разным, предлагаем на выбор два варианта подарков: мощный и милый. Начнём с последнего.

Samsung Galaxy A01 – облегченная вариация смартфона популярной серии A. Хоть и считается чуть ли не самой бюджетной моделью, тем не менее – обладает высокой производительностью. Такой телефон наверняка станет лучшим подарком для мамы или дочери-подростка.

Дизайн: лёгкий, тонкий и приятный наощупь. Матовый корпус имеет три цветовых решения – в черном, синем и красном цветах. Толщина гаджета всего 8,3 мм, за счет чего Galaxy A01 приятно лежит в руке.

Безграничный дисплей Infinity-V: яркий и широкий 5,7-дюймовый HD+TFT позволяет делать фото, просматривать видео и делиться контентом в соцсетях.

Двойная камера с функцией "Живого фокуса" создаёт яркие и динамичные фото при любом освещении. Светосильная основная камера на 13 Мп позволяет делать высококачественные снимки с размытием.

Селфи, от которых не отвести глаз, обеспечивает фронтальная камера на 5 Мп с функцией Selfie фокус. А селфи-таймер поможет успеть принять задуманную позу до того, как щелкнет затвор камеры.

Сохранит самое важное. 8-ядерный процессор "потянет" все популярные приложения и стриминг видео. Встроенной памяти – 16 Гб, аккумулятор – 3000 мАч. Объем памяти можно увеличить на 512 ГБ с помощью карты microSD.

Ночной режим. В вечернее время суток смартфон автоматически переключается в "ночной режим", при этом оптимизируя яркость экрана для комфортного серфинга в интернете, чтения книг или просмотра видео в темное время суток.

Крутой саунд с технологией Dolby Atmos. Пользуясь наушниками при просмотре фильмов и прослушивании музыки, можно полностью погрузиться в атмосферу благодаря отличному воспроизведению звука.

Удаленная сервисная онлайн поддержка. Приложение Samsung Members поможет провести интерактивную диагностику неисправностей и оптимизировать рабочие характеристики смартфона, не выходя из дома.

Мощный Samsung Galaxy A71

Samsung Galaxy A71 – обновленный хит популярной А-серии бренда. Даже критически настроенных скептиков поступившая в продажу модель смартфона уже успела довести до бурных хвалебных отзывов. Поэтому и вторая половинка будет в восторге от такого подарка.

Лёгкий, тонкий и шикарный. Весит всего 179 г, толщина – 7,7 мм и это при диагонали 6,7 дюймов. Наличие сканера отпечатка пальцев.

Суперэкран без границ. Безграничный Super AMOLED Plus экран погрузит в картинку по-максимуму. Цвета яркие, изображение максимально четкое.

Суперсовременная технология по лояльной цене в сети Фокстрот.

Динамический дизайн "не как у всех". Стильный призматический рисунок на корпусе не захочется скрывать чехлом. Смотрится стильно и ультра-современно. Выбирайте подходящий для своей девушки цвет: серебристый, черный или голубой.

Четыре камеры сразу – для крутых съемок. Инстаграм вашей второй половинки просто захлопает в ладоши. Теперь у неё будет полный набор фотографа-профи. Снимайте портрет с эффектом размытия, ночной пейзаж или яркие селфи.

- основная камера на 64 Мп для снимков, как с обложки журнала;

- сверхширокоугольная камера с углом обзора 123° на 12 Мп передаёт всю красоту увиденного на фото и видео профессионального качества;

- камера для макросъемки на 5 Мп подчеркнёт малейшие детали и оттенки;

- камера с датчиком глубины на 5 Мп – профессиональное фото одним нажатием;

селфи, от которых будут все без ума;

- суперстабилизация для динамичной съемки позволит снимать ярко и динамично не хуже экшн-камеры.

На связи нон-стоп. Мощный аккумулятор на 4500 мАч даст возможность звонить, просматривать, снимать и транслировать видео весь день без остановки, записывать сторис, делиться файлами – заряда батареи хватит надолго. А с супербыстрой зарядкой на 25 Вт девушка всегда будет на "связи".

Летать так летать. Мощный 8-ядерный процессор Galaxy A71 и оперативная память до 6 Гб обеспечат бесперебойную работу всех приложений. Сохранить больше, а удалить меньше: в распоряжении пользователя будет 128 Гб встроенной памяти и еще больше с картой microSD – до 512 Гб. Места хватит на все!