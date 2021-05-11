ZTE выпустит доступные смартфоны Blade A51 и A71 с 6,52" дисплеем HD+

11 мая 2021, 15:15

На сайте китайской компании ZTE появилась информация о двух смартфонах среднего уровня — моделях Blade A51 и Blade A71, анонс которых, по всей видимости, состоится до конца текущего квартала.

Оба аппарата получат дисплей размером 6,52 дюйма по диагонали. Будет применена панель формата HD+ с небольшим вырезом в верхней части под одинарную фронтальную камеру.



Модель Blade A51 будет доступна в цветовых исполнениях Steel Blue (синий) и Pearl Gray (серый). В состав двойной тыльной камеры входят 16-мегапиксельный сенсор и датчик глубины. Упомянут тыльный дактилоскопический сканер.



Версия Blade A71, в свою очередь, будет предлагаться в сером, синем и бирюзовом цветах. Тыльная камера имеет трёхкомпонентное исполнение: это 16-мегапиксельный основной датчик, 8-мегапиксельный блок с широкоугольной оптикой (120 градусов), 2-мегапиксельный сенсор глубины. Сканер отпечатков пальцев располагается в боковой части корпуса.