Представлен смартфон LG X5 (2018): аккумулятор на 4500 мАч и поддержка LG Pay

20 июня 2018, 12:15

Южнокорейская компания LG анонсировала свой новый смартфон - X5 (2018).



В основе новинки – 8-ядерный чип MediaTek MT6750, тактовая частота которого 1,5 ГГц. Кроме того, здесь 2 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ встроенной, расширяемой.

Диагональ дисплея – 5,5 дюймов, а его разрешение – HD.Вес терминала – 171 г. Его габариты - 154,7х78,1х8,9 мм.Работает аппарат под управлением Android 8.0.Отдельно отмечается поддержка платежного сервиса LG Pay.Основная камера – 13Мп, а фронтальная – 5Мп.Емкость аккумулятора – 4500 мАч.Касательно беспроводных модулей и интерфейсов, речь о Bluetooth 4.2, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac и LTE Cat.4.В продаже новинка появится по цене $330, и будет доступна только в Южной Корее.