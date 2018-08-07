Состоялся официальный анонс смартфона LG Q8 (2018)

7 августа 2018, 14:15

Южнокорейская LG на официальном уровне представила свой новый смартфон - Q8 2018.



Новинка получила безрамочный дизайн, а, кроме того, обладает металлическим корпусом.

Кроме того, отмечена защита по военному стандарту MIL-STD 810G.



Также известно, что аппарат комплектуется стилусом с поддержкой искусственного интеллекта QLens и возможностью быстро делать и редактировать заметки GIF.



Диагональ дисплея – 6,2 дюйма, а его разрешение 1080х2160 точек.



В качестве аппаратной платформы «под капотом» чип Snapdragon 450, тактовая частота которого 1,8 ГГц. Кроме того, здесь 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной.



Емкость аккумулятора – 3300 мАч.



Отдельно отмечена поддержка 4G VoLTE, Wi-Fi (802.11 ac), Bluetooth 4.2 LE, FM -радио, есть порт USB Type-C 2.0.



В продаже новинка появится по цене $470.