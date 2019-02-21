Смартфоны LG K50 и K40: большие дисплеи и защищенные корпуса

21 февраля 2019, 15:45

Южнокорейская LG «отметилась» анонсом своих новых Android-смартфонов - K50 и K40.

Обе новинки получили защищенные по стандарту MIL-STD 810G корпуса, то есть, от ударов, вибрации, перепадов температур, влажности и пыли.



Обе новинки обладают 8-ядерными процессорами с частотой 2 ГГц. Кроме того, «на борту» аудиосистема DTS:X 3D Surround Sound, сканер отпечатков пальцев, а еще отдельная кнопка, отвечающая за вызов помощника Google Assistant.



Смартфон K50 получил 6,26-дюймовый дисплей с разрешением HD+, то есть, 720х1520 точек. В верхней части терминала присутствует знаменитый вырез. Основная камера здесь двойная – модули 13Мп и 2Мп. Фронтальная камера получилась 13Мп. Объем оперативной памяти – 3 ГБ, а встроенной пользовательской – 32 ГБ. Емкость аккумулятора – 3500 мАч.

LG K40 – обладатель 5,7-дюймового дисплея с разрешением 720х1440 точек. Фронтальная камера у этого терминала 8Мп, а основная – 16Мп. Объем оперативной памяти – 2 ГБ, а встроенной – 32 ГБ. Емкость аккумулятора – 3000 мАч.