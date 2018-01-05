LG V30 Raspberry Rose – популярный флагман вышел в новом цвете

5 января 2018, 10:45

Южнокорейская компания LG «отметилась» анонсом своего флагманского смартфона V30 в новом цветовом решении корпуса - Raspberry Rose (розовом).



В техническом плане терминал не претерпел совершенно никаких изменений.

В качестве аппаратной платформы «под капотом» Snapdragon 835, тактовая частота которого до 2,45 ГГц. Касательно графики, здесь Adreno 540, а объем «оперативки» - 4 ГБ. Касательно встроенной пользовательской памяти, речь 64 ГБ. Возможность расширения, кстати говоря, также предусмотрена.Диагональ дисплея – 6 дюймов, а его разрешение – 1440х2560 точек.Основная камера – двойная (модули 16Мп+13Мп). Фронтальная камера получилась 5Мп.Продажи LG V30 Raspberry Rose начнутся в ближайшее время. Однако точная дата пока не называется.