Состоялся официальный анонс защищенного смартфона LG Q8

25 июля 2017, 12:45

LG Electronics (LG) объявила о выходе Q8 ̶ мощного и стильного смартфона. Q8 – наследник флагманской линейки LG, а именно «полупрофессиональной» серии V.

Это портативная модель, смартфоном очень удобно управлять одной рукой. Второй смартфон в новой Q-серии LG – это Hi-Fi-звук, полупрофессиональное качество видео и фотографий, а также компактный водо- и пыленепроницаемый корпус.



Компания LG воплотила в Q8 свои лучшие достижения в области фото- и видеосъемки, например, функцию стабилизации изображения Steady Record 2.0, которая позволяет нейтрализовать дрожание при записи видео. Как и многие другие высококлассные смартфоны LG, Q8 имеет широкоугольную двойную основную камеру для интерьерной и панорамной съемки, а также фронтальную широкоугольную камеру на передней панели для селфи. Фронтальная камера с широкоугольным 120-градусным и стандартным 83-градусным объективами, а также основная камера с широкоугольным 135-градусным и обычным 78-градусным объективами превращают LG Q8 в воплощенную мечту фотолюбителя.





LG Q8 выводит качество записи звука на новый уровень благодаря функции Hi-Fi Recording, в которой используются два высокочувствительных микрофона AТП (акустическая точка перегрузки) для минимизации фонового шума при записи вне помещения. Q8 также записывает 24-битный звук с импульсно-кодовой модуляцией 48 кГц – формат, используемый в профессиональном видеооборудовании. Будучи одним из первых производителей смартфонов, предлагающих ручной режим видеосъемки в своих устройствах, LG предусмотрела в Q8 возможность настраивать каждый аспект процесса видеозаписи.



Q8 устанавливает новый стандарт качества звука благодаря 32-битному Hi-Fi Quad цифро-аналоговому преобразователю от ESS Technology, мирового производителя высококачественного акустического оборудования. Quad ЦАП в смартфоне LG Q8 снижает уровень окружающего шума на 50% и воспроизводит музыкальные файлы в качестве Hi-Fi, обеспечивая четкий насыщенный звук, не характерный для других смартфонов. HD Audio Recorder выводит смартфон на новый уровень записи звука студийного качества в формате FLAC без потерь (24 бита/192 кГц). В свою очередь, режим Studio Mode в HD Audio Recorder был создан специально для пользователей, которые любят полностью контролировать процесс аудиозаписи.



Q8 также имеет дополнительный настраиваемый дисплей, расположенный поверх основного. Этот дисплей работает автономно и отображает удобные ярлыки для контактов, инструментов и приложений. Для поклонников игр в Q8 встроен 3D-графический движок следующего поколения, совместимый с Vulkan. Он позволяет загружать самые мощные и ресурсоемкие мобильные игры при яркой цветопередаче.



Более того, LG Q8 водо- и пыленепроницаемый, что особенно актуально в летний период. При уровне защиты IP67 он без потерь переносит погружение в воду до 30 минут на глубину одного метра. Поэтому вы можете пользоваться Q8 практически в любом месте, не боясь брызг, песка или других внешних факторов. Телефон также защищен металлической рамкой с закругленными углами, которая защищает от большинства ударов и вибраций.



«LG Q8 – долгожданное пополнение в нашей новой линейке смартфонов Q, созданной для клиентов, которые хотят получить устройство для создания контента и при этом не тратить деньги на ненужные дополнительные функции, – сказал Джуно Чо, президент компании LG Electronics Mobile Communications. – Q8 – наследник более ранних устройств серии V, но он более портативный и им можно управлять одной рукой».

На этой неделе LG Q8 поступит в продажу на ключевые европейские рынки, а в следующем месяце – и на рынки Азии.Основные характеристики:

Процессор: Qualcomm Snapdragon 820 Mobile Platform

Дисплей:

- Основной – диагональ 5,2 дюйма QHD IPS Quantum Display (2560 x 1440 пикселей / 570 точек на дюйм)

- Дополнительный – IPS Quantum Display (160 x 1040 пикселей / 570 точек на дюйм)

Память: оперативная 4ГБ LPDDR4 / встроенная 32ГБ UFS / разъем для карт формата microSD (до 2TБ)

Камера:

- Фронтальная: 5-мегапиксельная широкоугольная (диафрагма F1.9 / угол обзора 120°)

- Основная двойная: 8-мегапиксельная широкоугольная (диафрагма F2.4 / угол обзора 135°) / 16-мегапиксельная стандартная (диафрагма F1.8 / угол обзора 78°)

Аккумулятор: 3000 мАч (встроенный)

Операционная система: Android 7.0 Nougat

Размеры: 148,9 x 71,9 x 7,9 мм

Вес: 146 г

Поддержка сетей: LTE / 3G / 2G

Подключения: Wi-Fi 802.11 a, b, g, n, ac / Bluetooth 4.2 BLE / NFC / USB Type-C

Цвет: Urban Titan

Прочие характеристики: водо- и пыленепроницаемый корпус со степенью защиты IP67 / функция Steady Record 2.0 / запись видео Hi-Fi / HD Audio Recorder / режим Studio Mode / микрофон High AOP / второй экран / 32-битный Quad ЦАП класса Hi-Fi / сканер отпечатков пальцев / технология Qualcomm Quick Charge 3.0