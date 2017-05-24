LG X venture - новый защищенный смартфон со средними спецификациями

24 мая 2017, 16:15

LG анонсировала выход LG X venture – второго смартфона линейки X series модельного ряда 2017 года, разработанного для активных пользователей, которые постоянно находятся в движении.



LG X venture – последняя новинка компании в среднем ценовом диапазоне, которая станет надежным компаньоном в любых приключениях. Смартфон оснащен привлекательным дизайном и удобным функционалом. LG X venture прошел 14 различных тестов согласно военному стандарту MIL-STD 810G и имеет самую высокую степень защиты от влаги и пыли IP68, а также максимальные показатели сопротивления экстремальным температурам и вибрации. В ходе тестирования смартфон погружали на глубину 1,5 метров на 30 минут, в результате LG X venture продолжал исправно функционировать.

Кроме того, смартфон оснащен функциями Outdoor Essentials – многозадачным приложением, разработанным для LG X venture с 6 удобными инструментами для эффективной работы мобильного устройства. Смартфон укомплектован барометром, компасом, устройством для измерения различных величин (шагов/калорий/расстояний), трекером упражнений, а также фонариком и функцией прогноза погоды, которые важны для активного отдыха. LG X venture имеет прочную конструкцию, стильный дизайн с металлическими гранями и нескользящей задней поверхностью, доступной в черном/коричневом цветах.*



Учитывая возможность использования нового смартфона в различных условиях, в том числе в регионах с холодным климатом, LG оснастила X venture 3 кнопками на передней панели, а также QuickButton на боковой панели для удобства использования мобильного устройства в перчатках. В зависимости от интенсивности нажатия QuickButton смартфон демонстрирует разный результат: короткое нажатие используется для вызова Outdoor Essentials, длительное нажатие для настроек устройства, а двойное нажатие запускает режим Glove Mode для легкого управления в перчатках. QuickButton просто настраивается для запуска любимого приложения и функционирует даже при выключенном экране.



LG X venture поддерживает различные популярные функции флагманов компании линеек G series и V series, а именно датчик отпечатков пальцев и режим двойной камеры. 5-мегапиксельная 120-градусная широкоугольная фронтальная камера станет отличным решением для групповых фотографий. А 16-мегапиксельная основная камера создаст четкие и детализированные снимки любых приключений. Высокоэффективный аккумулятор мощностью 4,100 мАч обеспечивает работу смартфона до 24 часов без необходимости в подзарядке. А функция быстрой зарядки Quick Charge 2.0 позволит зарядить LG X venture на 50% всего за 48 минут.



«Пользователи, которые ведут активный образ жизни, стремятся найти устройство для удобного использования в путешествиях и при постоянных перемещениях, – сказал Джуно Чо, президент компании LG Electronics Mobile Communications. – Учитывая их предпочтения, мы создали LG X venture – не просто сверхпрочный смартфон, но и надежного помощника для тех, кто пользуется мобильными устройствами 24/7 с любой точки земного шара. LG X venture оснащен большим количеством передовых функций, увеличенным сроком эксплуатации батареи и инновационными характеристиками камеры для съемки самых ярких моментов жизни».



На днях стартовали продажи LG X venture в Северной Америке, а в ближайшее время смартфон будет доступен на рынках Европы, Азии, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки. Цены и точные даты выхода будут объявлены дополнительно для каждого отдельного рынка.



Основные характеристики:

Процессор: Qualcomm Snapdragon 435

Дисплей: 5.2-дюймовый сенсорный дисплей FHD In-Cell (разрешение 1080 x 1920 / 423ppi)

Память: RAM – 2ГБ LPDDR3 / ROM – 32ГБ eMMC / Micro SD Slot (до 2ТБ)

Камера: фронтальная – 5МП, широкоугольная / задняя – 16МП, стандартная

Аккумулятор: 4,100 мАч (несъемный)

Операционная система: Android 7.0 Nougat

Размер: 154,0 x 75,8 x 9,29 мм

Вес: 166,5 г

Поддержка сети: LTE / 3G / 2G

Подключение: Wi-Fi 802.11 a, b, g, n, ac / Bluetooth 4.2 / NFC / USB Type-B 2.0

Цвета: Черный / Коричневый

Другие характеристики: защита от влаги, пыли – степень IP68 / датчик отпечатка пальца / функция Qualcomm Quick Charge™ 2.0 / QuickButton / Outdoor Essentials / FM Radio / GPS / тахогенератор / цифровой компас / гироскоп/ барометр