Названа стоимость 8-дюймового планшета LG G Pad F2 8.0

2 ноября 2017, 11:45

Южнокорейская LG анонсировала и начала продажи своего нового бюджетного планшета - LG G Pad F2 8.0.

На данный момент новинка уже доступна в сети американского сотового оператора Sprint. Стоимость $150.Среди особенностей аппарата – 8-дюймовый дисплей с разрешением 800х1280 точек, 5Мп фронтальная и основная камеры, а также 8-ядерный чип MediaTek MT6750 на 1,5 ГГц + 2 ГБ оперативной и 16 ГБ встроенной памяти.Работает новинка под управлением Android 7.1.Что касается беспроводных модулей и интерфейсов, в этом плане известно о LTE, Wi-Fi (802.11 b/g/n)Bluetooth 4.2.Емкость аккумулятора – 4400 мАч.