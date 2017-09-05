Состоялся официальный анонс планшета LG G Pad X2 8.0 Plus

5 сентября 2017, 13:15

Южнокорейская LG на официальном уровне представила свой новый планшет - G Pad X2 8.0 Plus.

На данный момент новинка уже доступна в сети оператора T-Mobile. Ориентировочный ценник - $240.



Производитель данный девайс относит к среднему ценовому уровню. Как опция также предложена док-подставка.



В качестве аппаратной платформы «под капотом» 8-ядерный Qualcomm Snapdragon (точная модель не называется), тактовая частота которого 1,4 ГГц. Объем ОЗУ – 2 ГБ, а ПЗУ – 32 ГБ.



Емкость аккумулятора – 2900 мАч. Кроме того, в отмеченной выше док-станции также есть батарея. Ее емкость – 4400 мАч.

Что касается беспроводных модулей и интерфейсов, отметим LTE, Bluetooth 4.2 и NFC.Работает терминал под управлением Android 7.0.