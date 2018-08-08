Oppo F9 – 342-долларовый смартфон с 25Мп фронтальной камерой

8 августа 2018, 10:15

Китайская Oppo «отметилась» анонсом своего нового смартфона – F9.



Интересной особенностью новинки является 25Мп фронтальная камера.

В качестве аппаратной платформы «под капотом» 8-ядерный MediaTek Helio P60. Объем оперативной памяти – 4/6 ГБ, а встроенной пользовательской – 64/128 ГБ. Последнюю можно расширить за счет карт microSD до 256 ГБ включительно.



Емкость аккумулятора – 3500 мАч. Отдельно отмечена поддержка быстрой зарядки VOOC Flash.



Диагональ дисплея – 6,23 дюйма, а его разрешение 1080х2280 точек, соотношение сторон 19:9.



Основная камера – 16Мп.



Среди прочего отмечается сканер отпечатков пальцев на тыльной панели.



Касательно беспроводных модулей и интерфейсов известно за 4G VoLTE, Wi-Fi (802.11 ac), Bluetooth 4.2, GPS и dual-SIM.

Работает устройство под управлением Android 8.1 Oreo с оболочкой ColorOS 5.2 поверх.Oppo F9 получил фронтальную камеру на 25 Мп. Он оснащается 6,23-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+ (2280 x 1080 пикселей) с соотношением сторон 19:9, основной камерой на 16 Мп, сканером отпечатков пальцев на задней панели.В продаже новинка появится по цене $342. Точная дата релиза пока не отмечается.