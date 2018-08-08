Oppo F9 – 342-долларовый смартфон с 25Мп фронтальной камерой

Китайская Oppo «отметилась» анонсом своего нового смартфона – F9.
Интересной особенностью новинки является 25Мп фронтальная камера.
В качестве аппаратной платформы «под капотом» 8-ядерный MediaTek Helio P60. Объем оперативной памяти – 4/6 ГБ, а встроенной пользовательской – 64/128 ГБ. Последнюю можно расширить за счет карт microSD до 256 ГБ включительно.
Емкость аккумулятора – 3500 мАч. Отдельно отмечена поддержка быстрой зарядки VOOC Flash.
Диагональ дисплея – 6,23 дюйма, а его разрешение 1080х2280 точек, соотношение сторон 19:9.
Основная камера – 16Мп.
Среди прочего отмечается сканер отпечатков пальцев на тыльной панели.
Касательно беспроводных модулей и интерфейсов известно за 4G VoLTE, Wi-Fi (802.11 ac), Bluetooth 4.2, GPS и dual-SIM.
Работает устройство под управлением Android 8.1 Oreo с оболочкой ColorOS 5.2 поверх.
Oppo F9 получил фронтальную камеру на 25 Мп. Он оснащается 6,23-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+ (2280 x 1080 пикселей) с соотношением сторон 19:9, основной камерой на 16 Мп, сканером отпечатков пальцев на задней панели.
В продаже новинка появится по цене $342. Точная дата релиза пока не отмечается.