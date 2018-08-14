14 августа 2018, 12:15

Состоялся официальный анонс смартфона Oppo R17

Китайская Oppo теперь уже на официальном уровне представила свой новый смартфон – R17.

Ключевая особенность новинки – интегрированный в экран сканер отпечатков пальцев.

Диагональ дисплея – 6,4 дюйма, а его разрешение 1080х2280 точек. В верхней части дисплея реализован специальный вырез под глазок 25Мп фронтальной камеры.

В качестве аппаратной платформы «под капотом» 8-ядерный Snapdragon 670, тактовая частота которого до 2 ГГц.
Объем оперативной памяти – 8 ГБ, а встроенной пользовательской – 128 ГБ.

Емкость аккумулятора – 3500 мАч.

Основная камера получилась двойной – модули 16Мп и 5Мп.

Работает аппарат под управлением ColorOS 5.2, созданной на базе  Android 8.1 Oreo.

Точная дата релиза, а также ориентировочная стоимость пока не приводятся.


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