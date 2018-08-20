Oppo R17 Pro – новый смартфон с тройной основной камерой

20 августа 2018, 14:15

Китайская Oppo опубликовала некоторые подробности об смартфоне R17 Pro, который пока еще не был представлен официально.



Судя по всему, грядущая новинка получит меняющуюся двойную апертуру f/1.5-2.4, как у смартфонов Samsung Galaxy S9, S9+ и Note 9. Информации о втором модуле пока нет, но вот третий относится к ToF 3D (Time of Flight) – категории, которая определяет дальность объектов и отвечает за функции дополненной реальности.

Среди прочего отмечается безрамочный дизайн с экраном, который занимает 91,5% всей передней панели. Кроме того, здесь будет экранный сканер отпечатков пальцев.



Диагональ дисплея – 6,4 дюйма, а его разрешение 1080х2280 точек.



В качестве аппаратной платформы «под капотом» 8-ядерный Qualcomm Snapdragon 670. Объем оперативной памяти – 8 ГБ, а встроенной пользовательской – 128 ГБ.

Относительно беспроводных модулей и интерфейсов, «на борту» поддержка dual-SIM, 4G VoLTE, Wi-Fi (802.11ac), Bluetooth 5, GPS + ГЛОНАСС, есть порт USB Type-C.



Емкость аккумулятора – 3500 мАч.



Анонс новинки намечен на 23 августа.