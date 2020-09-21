Samsung оснастит будущие флагманские смартфоны ToF-сенсором ISOCELL Vizion

Компания Samsung, по сообщению ресурса LetsGoDigital, проектирует передовой сенсор ToF (Time of Flight), который войдёт в состав камер будущих флагманских смартфонов.
Датчики ToF используются для получения информации о глубине сцены. Принцип работы такой системы заключается в измерении времени движения света от источника до объекта и отражённого света.
Как теперь стало известно, в минувшую пятницу, 18 сентября, компания Samsung направила в Ведомство Европейского союза по интеллектуальной собственности (European Union Intellectual Property Office, EUIPO) заявку на регистрацию торговой марки ISOCELL Vizion.
В документации говорится, что марку планируется использовать применительно к датчикам ToF для смартфонов, мобильных телефонов, планшетных компьютеров, потребительской электроники и автомобилей. Отмечается, что на основе данного решения в числе прочего может быть реализована система распознавания пользователей по лицу.
Пока не ясно, на какой стадии находится разработка ISOCELL Vizion. Высказываются предположения, что такой сенсор может войти в состав многомодульной камеры смартфонов Galaxy S21 (S30), анонс которых ожидается в первом квартале следующего года. Хотя ранее говорилось, что эти аппараты обойдутся без датчика ToF.
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