Samsung оснастит будущие флагманские смартфоны ToF-сенсором ISOCELL Vizion

21 сентября 2020, 10:15

Компания Samsung, по сообщению ресурса LetsGoDigital, проектирует передовой сенсор ToF (Time of Flight), который войдёт в состав камер будущих флагманских смартфонов.

Датчики ToF используются для получения информации о глубине сцены. Принцип работы такой системы заключается в измерении времени движения света от источника до объекта и отражённого света.



Как теперь стало известно, в минувшую пятницу, 18 сентября, компания Samsung направила в Ведомство Европейского союза по интеллектуальной собственности (European Union Intellectual Property Office, EUIPO) заявку на регистрацию торговой марки ISOCELL Vizion.



В документации говорится, что марку планируется использовать применительно к датчикам ToF для смартфонов, мобильных телефонов, планшетных компьютеров, потребительской электроники и автомобилей. Отмечается, что на основе данного решения в числе прочего может быть реализована система распознавания пользователей по лицу.