Флагманский смартфон Oppo R17 получит экранный сканер отпечатков пальцев

6 августа 2018, 9:45

В сети Weibo «всплыли» иллюстрации смартфона Oppo R17, который пока что не был представлен официально.

Согласно официальным данным, грядущая новинка выйдет как замена модели Oppo R15. Последняя, напомним, была представлена в марте 2018 года.



Судя по всему, грядущая новинка получит вырез возле дисплея под фронтальную камеру. Кроме того, «на борту» есть двойная основная камера. Сканера отпечатков пальцев сзади не будет. Последний, судя по интерфейсу, будет интегрирован в экран.

Кроме того, Oppo R17, по слухам, окажется первым в мире смартфоном, у которого будет защитное стекло Gorilla Glass 6 от Corning.