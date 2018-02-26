Подробности о новых смартфонах Oppo на базе чипа Snapdragon 670

26 февраля 2018, 12:15

Судя по последним данным из Сети, китайская Oppo окажется одним из первых производителей, которые будут выпускать смартфоны с чипом Qualcomm Snapdragon 670 в основе.



Первые такие новинки вендора – модели под именами R15 и R15 Plus.На данный момент в Сети уже появились изображения этих «трубок». Судя по всему, терминалы получат вырез в стиле iPhone X.У R15 будет 6-дюйовый дисплей, а у R15 Plus - 6,4 – дюймовый. Оба аппарата, скорее всего, будут с разрешением 1080х2160 точек и соотношением сторон 18:9.Тыльная сторона корпуса окажется с двойной основной камерой, оптические блоки которой будут установлены вертикально. Кроме того, отмечено наличие сканера отпечатков пальцев.Работать новинки будут под управлением Android Oreo «из коробки» с фирменной оболочкой ColorOS UI, установленной поверх.