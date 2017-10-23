Новые подробности о смартфоне Oppo F5

23 октября 2017, 12:45

Судя по всему, первый безрамочный смартфон Oppo появится в продаже сразу в трех вариациях.



Об этом, в частности, свидетельствует новая утечка данных в виде маркетинговых материалов одного из азиатских ритейлеров.

Оригинальный Oppo F5 получит золотистый и черный варианты расцветки корпуса. Объем оперативной памяти – 4 ГБ. Самая «старшенькая» будет называться Oppo F5 6GB с соответственным объемом ОЗУ и 64 ГБ ПЗУ. Кроме того, рынок увидит также и модификация lite, которая подобно двум другим выйдет в золотом и черном вариантах расцветки корпусов, а еще получит 16Мп фронтальную камеру.Независимо от версии, все три модификации будут укомплектованы 6-дюймовыми дисплеями, разрешение которых 1080х2160 точек. Кроме того, на всей «троице» будет поддержка разблокировки смартфона по лицу пользователя.Анонс новинок намечен на 26 октября на Филиппинах.