Состоялся официальный анонс безрамочного смартфона Oppo A83

28 декабря 2017, 12:45

Китайская Oppo на официальном уровне представила свой новый смартфон A83.



Новинка позиционируется в среднем сегменте.

Ключевая особенность аппарата – безрамочный дизайн.Диагональ экрана – 5,7 дюймов, а его разрешение HD+, соотношение сторон 18:9.Основная камера – 13Мп, а фронтальная – 8Мп.В качестве аппаратной платформы «под капотом» 8-ядерный процессор, тактовая частота которого 2,5 ГГц. Кроме того, «на борту» 4 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ встроенной с возможностью расширения за счет карт microSD.Емкость аккумулятора – 3180 мАч.Касательно беспроводных модулей и интерфейсов, «под капотом» 4G VoLTE, Wi-Fi (802.11 a/b/g/n), Bluetooth 4.2, FM-радио, GPS и ГЛОНАСС.На данный момент терминал уже доступен для заказа в Китае. Стоимость - $212.