Состоялся официальный анонс смартфона Oppo F5

30 октября 2017, 11:15

Известный китайский производитель, компания Oppo, в рамках специального мероприятия на Филиппинах, представила свой новый безрамочный смартфон – Oppo F5.



В основе – 8-ядерный процессор MediaTek Helio P23 + 4/6 ГБ оперативной памяти и 32/64 ГБ встроенной. Для последней предусмотрена возможность расширения за счет карт microSD до 256 ГБ включительно.

Диагональ дисплея – 6 дюймов, а его разрешение 1080х2160 точек.Отдельно отмечен также сканер отпечатков пальцев.Основная камера – 16Мп; фронтальная – 20 Мп.Емкость аккумулятора – 3200 мАч.Относительно беспроводных модулей и интерфейсов, известно о 4G VoLTE, Wi-Fi (802.11 a/b/g/n), Bluetooth 4.2, FM-радио, GPS и ГЛОНАСС, dual-SIM.Работает терминал под управлением Android 7.1.На данный момент известна стоимость версии новинки на 4ГБ ОЗУ/64 ГБ ПЗУ - $307. «Старшенькая» появится в продаже немногим позже.