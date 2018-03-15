Состоялся официальный анонс смартфона Nova 2 Lite

Копания Huawei провела на Филиппинах мероприятие, на котором объявила об анонсе своего нового доступного по цене смартфона - Nova 2 Lite.
В основе – 8-ядерный процессор Qualcomm Snapdragon 430. Объем оперативной памяти – 3 ГБ, а встроенной пользовательской – 32 ГБ. Кроме того, известно, что последнюю можно расширить за счет карт microSD до 256 ГБ включительно.
Диагональ дисплея – 5,99 дюймов, а его разрешение – 720х1440 точек.
Основная камера – двойная – 13Мп+2Мп.
Емкость аккумулятора – 3000 мАч.
Касательно беспроводных модулей и интерфейсов известно за 4G LTE, VoLTE, Wi-Fi (802.11 b/g/n), Bluetooth и GPS.
Дизайн смартфона получился безрамочным.
Работает терминал под управлением Android 8.0.
В продаже новинка появится по цене $192. Прием предварительных заказов уже начался.