Состоялся официальный анонс смартфона Nova 2 Lite

15 марта 2018, 9:15

Копания Huawei провела на Филиппинах мероприятие, на котором объявила об анонсе своего нового доступного по цене смартфона - Nova 2 Lite.



В основе – 8-ядерный процессор Qualcomm Snapdragon 430. Объем оперативной памяти – 3 ГБ, а встроенной пользовательской – 32 ГБ. Кроме того, известно, что последнюю можно расширить за счет карт microSD до 256 ГБ включительно.

Диагональ дисплея – 5,99 дюймов, а его разрешение – 720х1440 точек.



Основная камера – двойная – 13Мп+2Мп.



Емкость аккумулятора – 3000 мАч.



Касательно беспроводных модулей и интерфейсов известно за 4G LTE, VoLTE, Wi-Fi (802.11 b/g/n), Bluetooth и GPS.



Дизайн смартфона получился безрамочным.



Работает терминал под управлением Android 8.0.

В продаже новинка появится по цене $192. Прием предварительных заказов уже начался.