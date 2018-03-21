Состоялся официальный анонс смартфона Huawei Nova 3e

21 марта 2018, 13:45

Китайская Huawei "отметилась" анонсом своего нового безрамочного смартфона - Nova 3e.



В основе новинки – 8-ядерный чип Kirin 659, тактовая частота которого 2,36 ГГц. Кроме того, "под капотом" графика MaliT830-MP2 и 4 ГБ оперативной памяти. Объем встроенной памяти 64 ГБ либо 128 ГБ. Кроме того, пользователь может вставить карту памяти, максимальным объемом до 256 ГБ.

Диагональ дисплея – 5,84 дюйма, а его разрешение 1080х2280 точек.Основная камера – двойная – модули на 16Мп+2Мп. Фронтальная камера получилась 24Мп.Емкость аккумулятора – 3000 мАч.Работает терминал под управлением Android 8.0, поверх которой интерфейс EMUI 8.0.В продаже новинка появится в черном варианте расцветки корпуса, а также голубом, розовом и др. Стоимость - $315. Старт продаж намечен на 27 марта.