Подробности о смартфоне Nova 3i

Сразу несколько авторитетных СМИ сообщили о том, что компания Huawei готовит анонс смартфона Nova 3i.
На данный момент известно о том, что грядущая новинка получит дисплей с вырезом в стиле iPhone X.
В качестве аппаратной платформы «под капотом» окажется Kirin 710. Этот чип, напомним, пока что не был представлен официально.
Кроме отмеченного, терминал укомплектуют двумя двойными. Так, основная будет сделана из двух модулей – 16Мп и 2Мп, а фронтальная получит 24Мп модуль и 2Мп.
В продаже новинка окажется в нескольких версиях. На данный момент в точности известно о том, что одна из них будет с 4 ГБ оперативной памяти, а еще одна получит 6 ГБ. Объем встроенной пользовательской памяти будет соответственно 64 ГБ и 128 ГБ. Емкость аккумулятора – 3340 мАч.
Анонс новинки намечен на конец этого месяца. Стоимость - $300-330.