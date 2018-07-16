Подробности о смартфоне Nova 3i

16 июля 2018, 10:15

Сразу несколько авторитетных СМИ сообщили о том, что компания Huawei готовит анонс смартфона Nova 3i.

На данный момент известно о том, что грядущая новинка получит дисплей с вырезом в стиле iPhone X.В качестве аппаратной платформы «под капотом» окажется Kirin 710. Этот чип, напомним, пока что не был представлен официально.Кроме отмеченного, терминал укомплектуют двумя двойными. Так, основная будет сделана из двух модулей – 16Мп и 2Мп, а фронтальная получит 24Мп модуль и 2Мп.В продаже новинка окажется в нескольких версиях. На данный момент в точности известно о том, что одна из них будет с 4 ГБ оперативной памяти, а еще одна получит 6 ГБ. Объем встроенной пользовательской памяти будет соответственно 64 ГБ и 128 ГБ. Емкость аккумулятора – 3340 мАч.Анонс новинки намечен на конец этого месяца. Стоимость - $300-330.