Huawei Nova 2 - стартовал прием предварительных заказов

18 июля 2017, 14:10

Подразделение Huawei Consumer BG Ukraine объявляет старт предзаказов на новый смартфон Nova 2.

20-мегапиксельная селфи-камера с продвинутым режимом портретной съемки и двойная основная камера особенно порадуют молодых любителей качественной мобильной фотографии. Для потребителей, которые оформят предзаказ на Huawei Nova 2, компания подготовила специальный подарок-набор, состоящий из фитнес-трекера, двух колец-держателей и селфи-палки.





Huawei Nova 2 – это прорыв в области селфи-фото. 20-мегапиксельная фронтальная камера оснащена функцией 3D-распознавания лица и технологией автоматического улучшения изображения Beauty 4.0 для создания неотразимых и точных автопортретов. Она автоматически улучшает цвет кожи, устраняя мелкие недостатки. Подсветка экрана с 11 специальными режимами и диафрагма f2.0 позволяют получать четкие снимки даже в условиях слабого освещения. Функция художественного размытия фона (эффект «боке») и режим 3D-панорамы сделают изображения еще более привлекательными, а режим съемки с помощью жестов и автотаймер на 2 секунды упростят процесс фотографирования.



Высококачественная камера для селфи дополнена великолепным основным фотомодулем. Он состоит из двух камер с разным разрешением: 12-мегапиксельная широкоугольная светосильная (f1.8) оптика позволяет захватывать в кадр больше пространства, тогда как 8-мегапиксельная отвечает за четкость передачи объектов на расстоянии. Эффект наложения в результате дает четкий и детализированный снимок. Функция перефокусировки после съемки с одного объекта на другой помогает получать изображения с различными визуальными эффектами.



В Huawei Nova 2 использован Hi-Fi чип AK4376a и усилитель, которые минимизируют искажения, шумы и другие помехи при обработке звука, делая его максимально приближенным к оригинальному звучанию. Аудиоалгоритм Histen, разработанный Huawei в партнерстве с обладателем премии «Грэмми» Райнером Миллардом, подарит пользователям несравненный опыт прослушивания любимых треков.



За автономную работу Huawei Nova 2 отвечает батарея емкостью 2950 мАч. Но если смартфон все-таки разрядился, всего 10 минут зарядки обеспечат вам более двух часов разговоров, а за 1 час 40 минут аккумулятор зарядится полностью.

Huawei Nova 2 имеет 5-дюймовый дисплей Full HD, заключенный в легкий цельный металлический корпус. Новинка оснащена энергоэффективным процессором производства Huawei – Kirin 659, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти. Работает Nova 2 под управлением ОС Android 7.0 с фирменным интерфейсом EMUI 5.1, который сделает пользование смартфоном сверхудобным. К тому же разблокировать девайс при помощи улучшенного сенсора отпечатка пальца можно всего за 0,3 секунды. Одним касанием сенсора также можно делать селфи и отвечать на телефонные звонки.



На украинском рынке Huawei Nova 2 будет представлен в трех цветах: черном, золотом и синем.



Новинка доступна для предзаказа с 14 июля по 3 августа на сайтах розничных сетей «Алло»,«ТТТ», «ФОКСТРОТ», Цитрус, COMFY, Eldorado, MOYO, RozetkaА в широком доступе в украинских розничных сетях и фирменных магазинах Huawei в ТРЦ Dream Town и ТРЦ Lavina Huawei Nova 2 появится 4 августа.



Рекомендованная стоимость модели – 11 999 грн.