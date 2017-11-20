Huawei расширяет услуги сервисной поддержки по всей Украине

20 ноября 2017, 10:15

Подразделение Huawei Consumer BG Ukraine сообщает о расширении услуг в рамках гарантийной и постгарантийной сервисной поддержки на территории Украины.Заботясь о своих клиентах, Huawei предоставляет официальное сервисное обслуживание своей продукции на всей территории Украины с 2007 года.По состоянию на начало ноября 2017 года в Украине действуют 47 пунктов приема устройств Huawei. В Киеве продукция компании также обслуживается в фирменных магазинах Huawei в ТРЦ «Городок», Lavina Mall и Dream Town. Эксклюзивный центр сервисного обслуживания Huawei находится по адресу ул. Русановская набережная, 8.Для удобства своих клиентов Huawei обеспечила работу точек приема продукции и для гарантийного, и для постгарантийного обслуживания во всех (а их насчитывается 2 500) отделениях «Новой почты». Отправка устройств в сервисный центр и доставка их покупателям осуществляются бесплатно.Более того, чтобы получить отремонтированный девайс из сервисного центра, клиенты могут воспользоваться услугой «из рук в руки» и оформить бесплатную доставку по удобному для них адресу.С 2017 года компания Huawei в Украине ввела единую цену на запчасти для негарантийного ремонта, таким образом защитив пользователей от спекуляций. С ценами на услуги можно ознакомиться на официальном украинском сайте Huawei. Также на сайте покупатель может проверить гарантийный статус устройства, чтобы не стать жертвой неофициальной торговли и иметь возможность пользоваться авторизированным гарантийным сервисом в Украине.В этом году Huawei ввела новую дополнительную услугу в эксклюзивном сервисном центре в Киеве — гравировка на корпусе смартфона. Теперь каждый, кто захочет украсить смартфон Huawei понравившимся узором, надписью или изображением, может воспользоваться услугой гравировки.При этом, чтобы сделать гравировку, необязательно ехать непосредственно в эксклюзивный центр Huawei. Пользователь может принести свой смартфон в любой сервисный центр компании по всей Украине, оформить заказ и получить устройство с гравировкой по удобному адресу. Стоимость выполнения работы зависит от размера и сложности изображения, которое пользователь желает нанести на устройство, и составляет от 400 до 1 000 грн.Срок выполнения заказа — до 2-х рабочих дней. Гравировка делается на таких материалах корпуса, как кожа, пластик, металл и стекло.