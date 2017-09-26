Huawei представляет новую модель смартфона — Nova lite 2017

26 сентября 2017, 12:15

Подразделение Huawei Consumer BG Ukraine объявляет о старте продаж новинки из линейки Nova – смартфона Huawei Nova lite 2017 в Украине.

Новая модель отличается длительным временем автономной работы, компактным металлическим корпусом и качественными камерами. Сочетание технических характеристик и доступной цены сделает смартфон лучшим выбором среди моделей своего класса.



Nova lite 2017 оснащен батареей емкостью 3020 мАч, которая обеспечит длительное время автономной работы. Например, просматривать HD-видео со смартфона можно около 16 часов кряду .



Устройство имеет 16 ГБ встроенной памяти с возможностью расширения до 128 ГБ, что дает возможность скачивать и хранить большое количество фото-, аудио- и видеоконтента.



Смартфон оснащен фирменным интерфейсом Emotion UI 5.1, позволяющим использовать все преимущества Android 7.0 для работы и развлечений. Дизайн устройства отличается плавными линиями, что делает смартфон максимально удобным для фиксации и управления одной рукой. Huawei Nova lite 2017 имеет эргономичный и компактный металлический корпус, что обеспечивает смартфону статусный внешний вид. Толщина девайса составляет всего 7.1 мм, а его вес — 145 г.



Новинка имеет 5-дюймовый IPS-экран с разрешением 1280*720 HD. Настройки дисплея позволяют исключить синию компоненту, что делает чтение в темноте совершенно не утомительным для глаз занятием.



Одно из главных преимуществ Huawei Nova lite 2017 — высокое качество снимков, сделанных фотокамерами устройства: 13-мегапиксельной основной (c фазовым автофокусом) и 5-мегапиксельной фронтальной. Даже в условиях плохого освещения изображения получаются четкими и яркими.



Новый смартфон также оснащен фирменным интеллектуальным сканером отпечатков пальцев, с помощью которого девайс разблокируется всего за 0,5 секунды. Используя различные жесты, вы имеете возможность запрограммировать сканнер для доступа к различным функциям. Например, удерживая сканнер, вы сможете ответить на звонок либо снять фото, а проводя пальцем по сканнеру — пересматривать фото или вызвать панель уведомлений.



Доступен в продаже

Смартфон Huawei Nova lite 2017 доступен во всех розничных сетях Украины.

Модель представлена в трех цветах корпуса: черном, золотом и синем.

Рекомендуемая стоимость устройства — 4 999 грн.

