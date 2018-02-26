Huawei готовит анонс смартфона Y3 (2018)

Сразу несколько
авторитетных СМИ сообщили о том, что китайская компания Huawei готовит
анонс своего нового доступного смартфона - Y3 (2018).
Презентация новинки ориентирована на ближайшее время, хотя более точная дата пока не приводится.
На данный момент «трубка» фигурирует под кодовым именем CAG-L22.
Среди известных уже особенностей называется 5-дюймовый дисплей с разрешением 480х854 точки.
В качестве аппаратной основы отмечен 4-ядерный чип MediaTek MT6737M, тактовая частота которого 1,1 ГГц. Кроме того, здесь графика Mali-T720 GPU + 1 ГБ оперативной и 8 ГБ встроенной памяти.
Емкость аккумулятора – 2200 мАч.
В качестве программной платформы обещана Android 8.1 «из коробки».
Стоимость новинки в рознице составит $80. Точная дата анонса пока не приводится.