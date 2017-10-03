Смартфон Huawei Nova 2i – безрамочный дизайн и 4 камеры

Компания Huawei анонсировала свой новый смартфон – Nova2i.
Эксперты предполагают, что речь идет о международной версии Maimang 6 у которого 2 двойные и 2 фронтальные камеры.
В качестве аппаратной платформы «под капотом» 8-ядерный Kirin 659. Объем оперативной памяти – 4 ГБ, а встроенной пользовательской – 64 ГБ. Кроме того, для последней предусмотрена возможность расширения за счет карт MicroSD до 256 ГБ включительно.
Емкость аккумулятора – 3340 мАч.
Диагональ дисплея – 5,9 дюймов, а его разрешение – 1080х2160 точек; соотношение сторон – 18:9.
Основная камера аппарата оказалась двойной – модули 16+2Мп; фронтальная камера также двойная – 13+2Мп.
Работает аппарат под управлением Android 7.0.
Дата релиза на данный момент не обозначена.