Названа дата анонса смартфона Huawei с четырьмя камерами

15 сентября 2017, 10:15

В официальном аккаунте Huawei в сети Weibo появилась дата анонса смартфона Maimang 6, отличительной чертой которого являются 4 камеры «на борту».



Речь идет о 22 сентября. В этот день, как сообщается, состоится специальное мероприятие.

Напомним, что буквально день-два назад не представленная пока еще новинка появилась на сайте китайского регулятора TENAA с индексом RNE-AL00. Среди особенностей данной модели – дисплей практически на всю переднюю сторону с диагональю 5,99 дюймов и разрешением Full HD+, а еще две двойные камеры – 16Мп+2Мп – основная; 13Мп+2Мп – фронтальная.



Среди прочего известно о металлическом корпусе терминала, сканере отпечатков пальцев, а также фирменном чипе Kirin 659 + 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ ПЗУ. Последнюю пользователь волен расширить за счет карт microSD до 256ГБ включительно.

Емкость аккумулятора – 3240 мАч.

Что касается беспроводных модулей и интерфейсов, в этом плане известно о 4G LTE, Wi-Fi (802.11 b/g/n), Bluetooth 4.2, GPS и ГЛОНАСС.Работать аппарат будет под управлением Android 7.0.