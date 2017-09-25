Состоялся официальный анонс смартфона Huawei Maimang 6 с 2 двойными камерами

25 сентября 2017, 13:45

В Китае компания Huawei представила свой новый безрамочный смартфон - Maimang 6.



Отличительная черта новинки – две двойные камеры.

Так, основная состоит из модулей 16+2Мп; фронтальная – 13+2Мп. Обе дополнены вспышками.Диагональ дисплея – 5,9 дюйма, а его разрешение – 1080х2160 точек.В качестве аппаратной платформы «под капотом» Kirin 659. Объем оперативной памяти – 4 ГБ, а встроенной пользовательской – 64 ГБ. Для последней предусмотрена возможность расширения за счет карт MicroSD до 256 ГБ включительно.Емкость аккумулятора – 3340 мАч.Работает новинка под управлением Android 7.0.Что касается портов и разъемов, в этом плане называются 4G VoLTE, WiFi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.2, GPS и ГЛОНАСС, NFC.В продаже аппарат появится в нескольких цветовых решениях корпуса – золотистом, черном, синем. Ориентировочный ценник - $364.