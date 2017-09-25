25 сентября 2017, 13:45

Состоялся официальный анонс смартфона Huawei Maimang 6 с 2 двойными камерами

В Китае компания Huawei представила свой новый безрамочный смартфон -  Maimang 6.

Отличительная черта новинки – две двойные камеры.

Так, основная состоит из модулей 16+2Мп; фронтальная – 13+2Мп. Обе дополнены вспышками.

Диагональ дисплея – 5,9 дюйма, а его разрешение – 1080х2160 точек.

В качестве аппаратной платформы «под капотом» Kirin 659. Объем оперативной памяти – 4 ГБ, а встроенной пользовательской – 64 ГБ. Для последней предусмотрена возможность расширения за счет карт MicroSD до 256 ГБ включительно.

Емкость аккумулятора – 3340 мАч.

Работает новинка под управлением Android 7.0.

Что касается портов и разъемов, в этом плане называются 4G VoLTE, WiFi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.2, GPS и ГЛОНАСС, NFC.

В продаже аппарат появится в нескольких цветовых решениях корпуса – золотистом, черном, синем. Ориентировочный ценник - $364.
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