Смартфон Huawei Nova 2s с четырьмя камерами представлен официально

11 декабря 2017, 14:26

На территории Китая компания Huawei "отметилась" анонсом своего нового смартфона – Nova2s.



Новинка интересна тем, что получила безрамочный дизайн, а, кроме того, обладает двумя двойными камерами – основной и фронтальной.

В качестве аппаратной платформы "под капотом" Kirin 960+ 4/6 ГБ оперативной памяти.Диагональ дисплея – 6 дюймов, а его разрешение – 1080х2160 точек, соотношение сторон 18:9. Кроме того, отмечен сканер отпечатков пальцев.Основная камера – двойная – модули 20+16Мп. Фронтальная камера также получилась двойной (модули 20+2 Мп).Прямо из коробки пользователь получит новинку под управлением Android 8.0.В продаже терминал появится с ценником от $408 за версию в базовой комплектации.