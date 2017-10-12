Представлен безрамочный смартфон Huawei Honor 7X

12 октября 2017, 11:15

На территории Китая компания Huawei анонсировала свой новый смартфон - Honor 7X.



Новинка получила металлический корпус со сканером отпечатков пальцев, а также дисплей практически на всю переднюю панель. Диагональ экрана – 5,93 дюйма, а его разрешение Full HD+. Соотношение сторон 18:9. Основная камера – двойная (модули 16Мп + 2Мп); фронтальная – 8Мп.

В качестве аппаратной платформы «под капотом» 8-ядерный Kirin 659 + 4 ГБ ОЗУ и 32/64/128 ГБ ПЗУ. Емкость аккумулятора – 3340 мАч.Работает терминал под управлением Android 7.0.Отдельно отмечена поддержка dual-SIM, 4G VoLTE, Wi-Fi (802.11 b/g/n), Bluetooth 4.1 LE, GPS и ГЛОНАСС.В продаже аппарат окажется в трех цветовых решениях корпуса – черном, золотистом, а также синем. Стоимость аппарата стартует со $198. Релиз ориентирован на 17 октября.