Начались продажи международной версии смартфона Huawei Honor View 10

9 января 2018, 11:45

Компания Huawei начала международные продажи своего нового смартфона - Honor View 10.



Напомним, речь идет о европейской версии смартфона Honor V10, представленного в Китае в конце ноября.

Модель получила модный нынче безрамочный дизайн с дисплеем, занимающим фактически всю переднюю панель.В качестве аппаратной платформы «под капотом» Kirin 970 + 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной расширяемой (можно добавить карту памяти на 256 ГБ).Диагональ дисплея – 5,99 дюймов, а его разрешение – 1080х2160 точек.Основная камера – двойная 16Мп+20Мп, фронтальная камера – 13Мп.Емкость аккумулятора – 3750 мАч.Касательно беспроводных модулей и интерфейсов, отмечены 4G LTE, Wi-Fi (802.11ac), Bluetooth 4.2 LE, NFC, GPS + dual-SIM.Стоимость аппарата – 499 евро.