Huawei выпустила смартфон Honor Play в версии со 128 ГБ встроенной памяти

14 августа 2018, 11:45

Китайская Huawei объявила об анонсе новой версии смартфона Honor Play – со 128 ГБ встроенной памяти.

Стоимость новой версии аппарата - $350.Диагональ дисплея – 6,3 дюйма, а его разрешение 1080х2340 точек.Фронтальная камера – 16Мп, а основная получилась двойной – модули 16Мп+2Мп.В качестве аппаратной платформы «под капотом» 8-ядерный Kirin 970, тактовая частота которого 2,4 ГГц. Графика здесь Mali-G72 MP12, а объем ОЗУ – 4/6 ГБ.Касательно беспроводных модулей и интерфейсов «под капотом» Wi-Fi 802.11ac (2,4 / 5 ГГц) и Bluetooth 4.2 LE, GPS, NFC, USB Type-C.