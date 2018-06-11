Новый смартфон Huawei Honor Play получил "пугающую" технологию

11 июня 2018, 13:15

Компания Huawei теперь уже на официальном уровне продемонстрировала свой новый смартфон Honor Play, обладающий «пугающей» технологией.



На деле, как оказалось, речь идет о технологии графического ускорения GPU Turbo. Последняя, как утверждает производитель, увеличивает производительность графического процессора на 60% и снижает энергопотребление на 30%.

В качестве аппаратной платформы «под капотом» 8-ядерный чип Huawei Kirin 970 + 4ГБ/6 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной.Основная камера получилась двойной – модули 16Мп+2Мп; фронтальная камера – 16Мп.Емкость аккумулятора – 3750 мАч.Диагональ дисплея – 3750 мАч. Отдельно отмечена поддержка быстрой зарядки аккумулятора.Диагональ дисплея – 6,3 дюйма, а его разрешение Full HD+.Работает терминал под управлением Android 8.1 Oreo.По части беспроводных модулей и интерфейсов известно за 4G VoLTE, Wi-Fi (802.11ac), Bluetooth 4.2 LE, GPS, NFC, есть порт USB Type-C и 3,5-мм разъём для наушников.В продаже новинка появится по цене от $312 за версию 4 ГБ ОЗУ+64 ГБ ПЗУ.