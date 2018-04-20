Новый флагманский смартфон Huawei Honor 10 представлен официально

20 апреля 2018, 11:45

Компания Huawei в Китае представила свой новый флагманский смартфон - Honor 10.



Новинка получила безрамочный дизайн с вырезом экрана в стилистике iPhone X. Кроме того, здесь двойная основная камера и два сканера отпечатков пальцев.

Корпус «трубки» собран из стекла и металла. Стекло использовано в панелях спереди и сзади, а алюминиевой оказалась рамка. Аппарат доступен в серо-голубом, а также черном варианте цветового решения плюс двух градиентных переливающихся решениях.



В качестве аппаратной платформы «под капотом» 8-ядерный Kirin 970 + 6 ГБ оперативной памяти. Объем встроенной пользовательской – 64 ГБ/128 ГБ.



Диагональ дисплея – 5,84 дюйма. В основе – IPS-матрица. Разрешение экрана – Full HD+. Соотношение сторон 19:9. Основная камера – двойная – модули 16Мп+24Мп. Фронтальная камера – 24Мп. Обе они поддерживают функции на базе искусственного интеллекта с распознаванием по лицу.



Касательно беспроводных модулей и интерфейсов отмечены 4G VoLTE, Wi-Fi (802.11ac), Bluetooth 4.2 LE, GPS+ГЛОНАСС, NFC, есть порт USB Type-C и стереодинамики.

Работает новинка под управлением Android 8.1, поверх которой оболочка EMUI 8.1.Прием предварительных заказов уже начался. Стоимость версии с 64 ГБ ПЗУ - $414, а 128 ГБ - $477.Начало продаж – 27 апреля.