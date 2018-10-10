Huawei представила мощный смартфон Honor 10 Premium

10 октября 2018, 10:15

Компания Huawei объявила об анонсе своего нового мощного смартфона - Honor 10 Premium.



Продажи новинки должны начаться уже завтра.

В качестве аппаратной платформы «под капотом» фирменный 8-ядерный чип Kirin 970, тактовая частота до 2,36 ГГц. Графика в этой «связке» - Mali-G72 MP12. Объем оперативной памяти – 8 ГБ, а встроенной пользовательской – 128 ГБ.Емкость аккумулятора – 3400 мАч.Диагональ дисплея – 5,84 дюйма, а его разрешение – 1080х2280 точек. Сверху у дисплея небольшой вырез под 24Мп фронтальную камеру.Основная камера получилась двойной – модули 16Мп+24Мп.Касательно беспроводных модулей и интерфейсов «под капотом» связи Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 4.2 LE, GPS/ГЛОНАСС, NFC и сканер отпечатков пальцев.