Huawei представила мощный смартфон Honor 10 Premium

Компания Huawei объявила об анонсе своего нового мощного смартфона - Honor 10 Premium.
Продажи новинки должны начаться уже завтра.
В качестве аппаратной платформы «под капотом» фирменный 8-ядерный чип Kirin 970, тактовая частота до 2,36 ГГц. Графика в этой «связке» - Mali-G72 MP12. Объем оперативной памяти – 8 ГБ, а встроенной пользовательской – 128 ГБ.
Емкость аккумулятора – 3400 мАч.
Диагональ дисплея – 5,84 дюйма, а его разрешение – 1080х2280 точек. Сверху у дисплея небольшой вырез под 24Мп фронтальную камеру.
Основная камера получилась двойной – модули 16Мп+24Мп.
Касательно беспроводных модулей и интерфейсов «под капотом» связи Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 4.2 LE, GPS/ГЛОНАСС, NFC и сканер отпечатков пальцев.