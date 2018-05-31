Huawei Honor 7S – безрамочный Android 8.1 – смартфон за $125

31 мая 2018, 11:45

Китайская Huawei «отметилась» еще одним анонсом – доступного по цене смартфона - Honor 7S.



Новинка выполнена в модном нынче безрамочном дизайне.

Основная камера стилизована под двойную, а у фронтальной камеры есть вспышка.Сканера отпечатков пальцев «на борту» нет.В качестве аппаратной платформы «на борту» 4-ядерный чип MediaTek MT6739, тактовая частота которого 1,5 ГГц. Объем оперативной памяти – 2 ГБ, а встроенной пользовательской – 16 ГБ. Для последней имеется возможность расширения за счет карт microSD до 128 ГБ включительно.Емкость аккумулятора – 3020 мАч.Диагональ экрана – 5,45 дюймов, а его разрешение 720х1440 точек.Основная камера – 13Мп, а фронтальная 8Мп.Касательно беспроводных модулей и интерфейсов известно за 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.2, GPS и FM-радио.В продаже Huawei Honor 7S появится в нескольких цветовых решениях корпуса – черном, синем и золотом. Стоимость терминала $125.