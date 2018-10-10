Honor Magic 2 – безрамочный смартфон с выдвижной камерой

10 октября 2018, 11:15

Китайская Huawei назвала дату анонса своего нового безрамочного смартфона Honor Magic 2 – 31 октября.

Дебют новинки состоялся на IFA2018. Однако на тот момент не раскрывались никакие технические подробности касательно этого аппарата производителя.Пока что в точности известно о том, что грядущая новинка получит полностью безрамочный дизайн. Фронтальная камера будет расположена в выдвижном модуле, а потому спереди не нужно будет выделять место на ее обустройство. Сам по себе выдвижной механизм будет похож на тот, который реализован у Oppo Find X.В качестве аппаратной платформы «под капотом» HiSilicon Kirin 980 с поддержкой ИИ.Другие особенности терминала пока также остаются неизвестны.