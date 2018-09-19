Смартфон Honor Magic 2 – названа дата анонса

19 сентября 2018, 9:45

Сразу несколько СМИ сообщили о том, что в конце следующего месяца состоится анонс нового смартфона Magic 2.



Точная дата презентации – 26 октября.

В качестве аппаратной платформы «под капотом» окажется Kirin 980, тактовая частота которого до 2,6 Гц. Кроме того, здесь графика ARM Mali-G76 и 6 ГБ оперативной памяти.Диагональ дисплея – 6 дюймов, а его разрешение 1440х2880 точек.Новинка получит выдвижную фронтальную камеру, что в свою очередь должно обеспечить практически полностью безрамочный дизайн терминала.Сканер отпечатков пальцев будет размещен возле самого экрана или же окажется интегрированным в него.Встроенный аккумулятор получит защиту по 15 уровням, а, кроме того, будет обладать поддержкой быстрой зарядки аккумулятора.В качестве программной платформы обещана Android 9 Pie.Анонс, напомним, запланирован на 26 октября.О дате релиза пока информации нет.